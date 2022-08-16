حوادث
7 آلاف “حراك” مغربي يصلون إسبانيا
المغاربة يشكلون نسبة 42 في المائة من المهاجرين الذين دخلوا إليها في 2022 ما يزال نشاط شبكات الهجرة السرية بالمغرب نشيطا جدا، سواء تعلق الأمر بتهجير المغاربة، أو استعمال المغرب منصة أخيرة، تستعملها شبكات الاتجار بالبشر، التي تجلب المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، قصد تهجيرهم نحو الجارةأكمل القراءة »
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