حوادث
الحبس لسائق طاكسي نصب على زبنائه
أدانت ابتدائية تازة، سائق سيارة أجرة صغيرة، بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة بجنحة “المشاركة في النصب”. وبرأته من تهمة النصب المتابع بها بناء على شكايات ضحاياه من زبنائه أوهمهم بوفاة امرأة فقيرة تعيش وحيدة للاحتيال عليهم في مبالغ مالية، بداعي مساهمتهم في الجنازةأكمل القراءة »
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