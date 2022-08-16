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ذبح والده وتجول حاملا رأسه

منذ 3 دقائق
ألقت المصالح الأمنية في منطقة “ليون” الفرنسية القبض، صباح أول أمس (الأحد)، على شاب مغربي يشتبه في ارتكابه جريمة قتل بشعة، بينما كان يتجول ورأس والده في يد وسكين مطبخ في الأخرى. وتواصل المصالح الأمنية الفرنسية التحقيق في أسباب ذبح المغربي لوالده في موقف للسيارات، في الوقتأكمل القراءة »

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