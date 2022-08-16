الأولى
ذبح والده وتجول حاملا رأسه
ألقت المصالح الأمنية في منطقة “ليون” الفرنسية القبض، صباح أول أمس (الأحد)، على شاب مغربي يشتبه في ارتكابه جريمة قتل بشعة، بينما كان يتجول ورأس والده في يد وسكين مطبخ في الأخرى. وتواصل المصالح الأمنية الفرنسية التحقيق في أسباب ذبح المغربي لوالده في موقف للسيارات، في الوقتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا