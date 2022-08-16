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فلاحون مهددون بالسجن بسبب البذور

منذ 48 ثانية
فلاحون مهددون بالسجن بسبب البذور لم تتردد شركات مستلزمات زراعية، مملوكة لفلاحين كبار، في اللجوء إلى المحاكم لاستخلاص شيكات باسم زبناء معسرين، الأمر الذي جعل الذعر ينتاب أفراد قبائل بأكملها، بعد بداية مسلسل اعتقالات، كما هو الحال في جهة البيضاء – سطات، حيث تمكن برلماني نافذ، يتاجرأكمل القراءة »

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منذ 48 ثانية


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