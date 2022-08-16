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أصحاب “الداخل” يغزون “كابو نيغرو”
“قصارات” يومية ومنافسة شرسة على “اللقايجية” و”الطاسة”و”الحيحة” شعار الصيف في هذا الموسم الصيفي الحارق، “الكل في كابو نيغرو”… أما فاس فحرارتها القاتلة لا تشجع أحدا على السياحة. إنها غزوة “أصحاب الداخل”، مثلما يسمي الشماليون أهل البيضاء والرباط والمدن الداخلية، إلى منتجع يعتبر من أجمل المناطق السياحية فيأكمل القراءة »
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