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أندية نسوية في المزاد

منذ دقيقتين
وضعت الديون المتراكمة منذ سنوات الأندية النسوية في المزاد العلني، بعد أن واجه رؤساؤها صعوبات في تسديدها أو التخلص منها، وفتح شهية أندية العصبة الاحترافية للاندماج فيها، منذ أن فرض فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عليها، تشكيل فرق نسوية. وعلمت “الصباح”، أن أندية نسويةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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