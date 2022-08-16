الأولى
أندية نسوية في المزاد
وضعت الديون المتراكمة منذ سنوات الأندية النسوية في المزاد العلني، بعد أن واجه رؤساؤها صعوبات في تسديدها أو التخلص منها، وفتح شهية أندية العصبة الاحترافية للاندماج فيها، منذ أن فرض فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عليها، تشكيل فرق نسوية. وعلمت “الصباح”، أن أندية نسويةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا