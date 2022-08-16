الرياضة
أكادير تستقبل تصفيات الأبطال للسيدات
تستضيف أكادير، وإلى غاية 20 غشت الجاري، تصفيات عصبة أبطال إفريقيا، لكرة القدم النسوية، المنظمة من قبل اتحاد شمال إفريقيا. وتعرف هذه التصفيات، مشاركة الأندية المتوجة بلقب بطولاتها المحلية للموسم الحالي، بهدف ضمان مقعد في النسخة الثانية من دوري الأبطال. وتشارك في التصفيات فرق مثل وادي دجلةأكمل القراءة »
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