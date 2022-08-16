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حوادث

استغلال جنسي لطفل

منذ 3 دقائق
ستيني وأربعيني دأبا على ممارسة الجنس على الضحية بالتغرير به ونقود فضحت جريمتهما اهتزت جماعة بني سيدال الجبل بإقليم الناظور، أخيرا، على وقع فضيحة جنسية تمثلت في استغلال جنسي لقاصر يبلغ من العمر 12 سنة على يد متهمين “اختارا” الشذوذ الجنسي لإشباع مكبوتاتهما. وحسب مصادر “الصباح”، فإنأكمل القراءة »

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