بانوراما
“الحرش”… شاطئ العائلات
يغري زواره بمميزات منها جودة مياهه وتوفره على منتجع سياحي تشهد الشواطئ التابعة لإقليم الدريوش، إقبالا واسعا من قبل سكان أقاليم الناظور والحسيمة والدريوش، وكذلك العديد من الزوار خاصة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ولا يجد هؤلاء مفرا من الحرارة المفرطة التي تشهدها المنطقة، سوى اللجوءأكمل القراءة »
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