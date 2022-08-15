حوادث
18 سنة للمتهمين في ودادية بدر
المحكمة أدانت رئيسها وأمين المال وبرأت ثلاثة متهمين أنهت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسطات، مساء الخميس الماضي، ملف ودادية “بدر”، الذي عمر طويلا بإدانة ثلاثة متهمين من أصل ستة توبعوا في الملف. وقضت المحكمة في حق رئيس الودادية بالسجن لسبع سنوات نافذة وغرامة مالية ب 20أكمل القراءة »
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