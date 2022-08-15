حوادث
شطط يورط مأمور تنفيذ بالبيضاء
استغل سلطته لإفراغ الضحية من محل تجاري عوض المنزل المشمول بالحكم تفجرت فضيحة مدوية، صاحبها مأمور إجراءات التنفيذ يعمل بالمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، في قضية تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية والشطط في استعمال السلطة وتجاوز صلاحيته بحكم وظيفته، أثناء مباشرته عملية تفريغ محل محكوم بالإفراغ للسطو علىأكمل القراءة »
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