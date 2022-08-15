حوادث
قتل وبتر أطراف في اعتداءات الرعاة
لاتكاد مأساة سكان مناطق مختلفة بسوس تنتهي، حتى تبدأ أخرى، إذ واصل الرعاة الرحل مرة أخرى ممارساتهم غير القانونية، بالهجوم على محاصيل وغلات السكان، في تجاهل لكل القوانين والأعراف، إذ ساق الرعاة في الأيام الأخيرة قطعان الإبل والأغنام والماعز، في اتجاه جماعات مختلفة بمنطقة سوس، واستأنفوا اعتداءاتهمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا