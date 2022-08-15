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حوادث

قتل وبتر أطراف في اعتداءات الرعاة

منذ 11 دقيقة
لاتكاد مأساة سكان مناطق مختلفة بسوس تنتهي، حتى تبدأ أخرى، إذ واصل الرعاة الرحل مرة أخرى ممارساتهم غير القانونية، بالهجوم على محاصيل وغلات السكان، في تجاهل لكل القوانين والأعراف، إذ ساق الرعاة في الأيام الأخيرة قطعان الإبل والأغنام والماعز، في اتجاه جماعات مختلفة بمنطقة سوس، واستأنفوا اعتداءاتهمأكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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