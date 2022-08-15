بانوراما
ميسي في مواجهة اضطراب النمو
نجوم الكرة … من الجحيم إلى الشهرة 1 عائلته ضغطت على برشلونة لاتخاذ قرار نهائي بخصوص مستقبل ابنها عانى بعض نجوم كرة القدم العالميين، مشاكل خطيرة كانت ستقضي على حياتهم، لكنهم تجاوزوها بفضل الإرادة ومساعدة الأصدقاء والعائلة، ليكتبوا تاريخا من الفخر والاعتزاز. من الأرجنتيني ليونيل ميسي إلىأكمل القراءة »
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