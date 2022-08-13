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وطنية

الجماعات غارقة في 2600 مليار

منذ 6 دقائق
مجالس الجهات استحوذت على 53 في المائة من قروض صندوق التجهيز الجماعي في 2022 كشف صندوق التجهيز الجماعي أن ديون الجماعات الترابية بمختلف أنواعها، بلغت حوالي 2600 مليار، وأن حجم ديون مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات في تزايد مستمر وصلت نسبته في 2022 إلى 3أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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