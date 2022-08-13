وطنية
الجماعات غارقة في 2600 مليار
مجالس الجهات استحوذت على 53 في المائة من قروض صندوق التجهيز الجماعي في 2022 كشف صندوق التجهيز الجماعي أن ديون الجماعات الترابية بمختلف أنواعها، بلغت حوالي 2600 مليار، وأن حجم ديون مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات في تزايد مستمر وصلت نسبته في 2022 إلى 3أكمل القراءة »
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