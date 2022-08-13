اذاعة وتلفزيون
“الترقية” على “دوزيم”
يلتقي مشاهدو القناة الثانية، غدا (الأحد) على الساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة، مع أحداث الشريط التلفزيوني “الترقية” من بطولة عبد الله فركوس وبشرى أهريش. وتدور أحداث “الترقية” حول قصة “سعيد”، العون الإداري بقسم الضرائب بمراكش، الذي سيتحقق حلمه ويحصل على الترقية التي انتظرها طويلا من أجل تحسينأكمل القراءة »
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