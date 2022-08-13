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وطنية

مناعة القطيع ضد الريع

منذ 6 دقائق
وصاية الداخلية لم تنفع في تحصين ميزانيات الجماعات رغم جرعات سياسة التقشف كشفت شكايات توصلت بها مجالس جهوية للحسابات، تهما لرؤساء جماعات محلية ومجالس إقليمية بتمرير صفقات بالملايير لمقربين وشركات، بالإضافة إلى خروقات في توزيع السيارات والمحروقات على ذويهم، إذ وصل ريع بونات الغازوال” حد استعماله منأكمل القراءة »

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