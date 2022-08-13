الصباح الفني
لقطات
تأثير الأصفر على المزاج يتم تصنيف اللون الأصفر بين الألوان الدافئة، التي تثير مشاعر الطاقة الإيجابية والسعادة والتفاؤل. يقول اختصاصيو الألوان وعلماء النفس إنه إذا أعطيت لأي طفل علبة من أقلام التلوين، فمن المرجح أن يختار قلم التلوين الأصفر. وفي حياتنا اليومية، ترتبط الألوان والعواطف بشكل معقد.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا