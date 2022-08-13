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الصباح الفني

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منذ 6 دقائق
تأثير‭ ‬الأصفر‭ ‬على‭ ‬المزاج يتم‭ ‬تصنيف‭ ‬اللون‭ ‬الأصفر‭ ‬بين‭ ‬الألوان‭ ‬الدافئة،‭ ‬التي‭ ‬تثير‭ ‬مشاعر‭ ‬الطاقة‭ ‬الإيجابية‭ ‬والسعادة‭ ‬والتفاؤل‭. ‬يقول‭ ‬اختصاصيو‭ ‬الألوان‭ ‬وعلماء‭ ‬النفس‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬أعطيت‭ ‬لأي‭ ‬طفل‭ ‬علبة‭ ‬من‭ ‬أقلام‭ ‬التلوين،‭ ‬فمن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يختار‭ ‬قلم‭ ‬التلوين‭ ‬الأصفر‭. ‬وفي‭ ‬حياتنا‭ ‬اليومية،‭ ‬ترتبط‭ ‬الألوان‭ ‬والعواطف‭ ‬بشكل‭ ‬معقد‭.أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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