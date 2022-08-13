الصباح الفني
عدنان تعود بـ “العسل”
أطلقت الفنانة هاجر عدنان، أحدث أعمالها الفنية التي تحمل عنوان “العسل”، على قناتها الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات “يوتيوب”. وتجمع هاجر عدنان في أغنية “العسل” بين الغناء وكتابة الكلمات والألحان، إذ اختارت من جديد ولثاني مرة خوض تجربة الكتابة والتلحين من خلال عمل تعاونت فيه مع الموزعأكمل القراءة »
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