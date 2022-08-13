fbpx
الصباح الفني

عدنان‭ ‬تعود‭ ‬بـ‭ “‬العسل‭”‬

منذ 6 دقائق
هاجر عدنان (خاص)
أطلقت‭ ‬الفنانة‭ ‬هاجر‭ ‬عدنان،‭ ‬أحدث‭ ‬أعمالها‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬العسل‭”‬،‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تحميل‭ ‬الفيديوهات‭ “‬يوتيوب‭”.‬ وتجمع‭ ‬هاجر‭ ‬عدنان‭ ‬في‭ ‬أغنية‭ “‬العسل‭” ‬بين‭ ‬الغناء‭ ‬وكتابة‭ ‬الكلمات‭ ‬والألحان،‭ ‬إذ‭ ‬اختارت‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ولثاني‭ ‬مرة‭ ‬خوض‭ ‬تجربة‭ ‬الكتابة‭ ‬والتلحين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬تعاونت‭ ‬فيه‭ ‬مع‭ ‬الموزع‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.