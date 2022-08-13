حوادث
اعتقال امرأتين نصبتا على مستثمر تركي
أحالت فرقة مكافحة المخدرات والعصابات التابعة للشرطة القضائية بالصويرة، أخيرا، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية متهمتين في قضية نصب واحتيال على رجل أعمال تركي. وذكرت مصادر متطابقة أن الأمر يتعلق بصاحبة مقهى وموظفة ببلدية الصويرة أمرت النيابة العامة، نهاية الأسبوع الماضي، باعتقالهما إثر الاشتباه في تورطهماأكمل القراءة »
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