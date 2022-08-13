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حوادث

“المشورة” تصفع محامين

منذ دقيقة واحدة
صفعت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الثلاثاء الماضي، النيابة العامة بابتدائية الرباط ومحامين، استأنفوا قرار قاض للتحقيق بعدم متابعة شابة، أكدت خبرة خطية صادرة عن معهد العلوم الجنائية للدرك، أن التوقيع الموقع بشيكاتها ليس لها وإنما مقلد، بعدما استعملتها أطراف لها نفوذ في محاولة استخلاصها باسمها، وأيدتأكمل القراءة »

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