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ملف الصباح

أمنيون في قفص الاتهام

منذ دقيقة واحدة
تورطوا في السمسرة في المحاكم وفي علاقات مشبوهة مع تجار مخدرات رغم سياسة التخليق والشفافية التي رفعتها المديرية العامة للأمن الوطني، بعد تولي عبد اللطيف الحموشي الإشراف عليها، غرد أمنيون من مختلف الرتب خارج السرب، وتوهموا أن الأمر يتعلق بشعارات ستمحى مع مرور السنين، فتمادوا في خروقاتهمأكمل القراءة »

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