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“الخروج للنهار” على “نتفليكس”
أعادت منصة “نتفليكس” فيلم “الخروج للنهار” للمخرجة المصرية هالة لطفي، ضمن 21 فيلما لمخرجات عربيات تحت عنوان “لأنها أبدعت”. وتدور أحداث فيلم “الخروج للنهار” حول محنة أسرة فقيرة في أحد أحياء القاهرة الشعبية، حيث أب قعيد، وأم ممرضة، مع ابنة تواجه مشكلات في التعبير عن مشاعرها وأحلامهاأكمل القراءة »
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