حوادث
اتهامات بالفساد تلاحق ابتدائية إنزكان
محامو أكادير يدافعون عن براءتها ومسؤولي النيابة العامة بها بعد أيام من فضحية تورط قضاة بالبيضاء في ملف للسمسرة والفساد الذي أطاح بأربعة منهم ومحام وموظفين وأمنيين وسماسرة، انتشرت على نطاق واسع رسالة عبر التطبيق الفوري “واتساب” تكيل اتهامات خطيرة للنيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بأكادير، وعلى وجهأكمل القراءة »
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