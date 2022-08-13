الصباح الفني
محقق يستعيد الحياة في زمن كورونا
عمل أدبي يتأمل بأسلوب روائي في آثار الجائحة على الناس صدر حديثا للناقد والأديب نور الدين محقق عمل أدبي جديد اختار له عنوان”2020 الحياة في زمن كورونا” عن منشورات “دفاتر الاختلاف”. الإصدار الجديد عبارة عن رواية سبق لها أن نُشرت متسلسلة في الصحافة الثقافية المغربية طيلة 2020،أكمل القراءة »
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