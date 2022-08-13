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الصباح الفني

محقق‭ ‬يستعيد‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬كورونا

منذ 59 ثانية
غلاف‭ ‬الكتاب‭                             (‬خاص‭)‬
عمل‭ ‬أدبي‭ ‬يتأمل‭ ‬بأسلوب‭ ‬روائي‭ ‬في‭ ‬آثار‭ ‬الجائحة‭ ‬على‭ ‬الناس صدر‭ ‬حديثا‭ ‬للناقد‭ ‬والأديب‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬محقق‭ ‬عمل‭ ‬أدبي‭ ‬جديد‭ ‬اختار‭ ‬له‭ ‬عنوان‭”‬2020‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬كورونا‭” ‬عن‭ ‬منشورات‭ “‬دفاتر‭ ‬الاختلاف‭”.‬ الإصدار‭ ‬الجديد‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬رواية‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬نُشرت‭ ‬متسلسلة‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬الثقافية‭ ‬المغربية‭ ‬طيلة‭ ‬2020،‭أكمل القراءة »

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