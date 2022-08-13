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الوصايا السبع بقطاع الصحة

منذ 53 ثانية
لا تدخل مستشفى أو مصحة حتى تتملك فنون “تيكيت” وأشكال “دهن السير يسير” “ضور مع الفرملية”، “مد للطبيب”، “شــوف مع سيكيرتي”، “تهلا في مول الراديو”، “كحب مع البناج”، “متنســاش مول لابيلانص”، “رش القابــلة”. الوصايا السبع التي تفتح لك أبواب بعض المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية والمراكز الصحية والمستوصفاتأكمل القراءة »

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منذ 53 ثانية


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