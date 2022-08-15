بانوراما
“علبة الأسرار” يوثق الغش
فضيحة غش هزت الحرم الجامعي 7 الأمن ضبط مجموعة صور لوثائق ساعدت في حل لغز الجرائم المرتكبة هي فضيحة كبرى وغير مسبوقة، تفجرت وسط جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، والكليات التابعة لها بتطوان. شيكات ضمان كان يتحوزها العلبة السوداء لأسرار توظيف الأستاذة الجامعيين والأطر الإدارية للسلمين 10أكمل القراءة »
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