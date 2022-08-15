بانوراما
العرس التطواني… عراقة التقاليد
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم 12 حافظ العرس التطواني على الكثير من تقاليده وخصوصياته، إذ أغلب الأسر سواء التطوانية العريقة، أو تلك التي نزحت إلى المدينة في أوقات تاريخية مختلفة، أصبحت متأثرة بشكل كبير بعاداته، كما تحتفظ بتراتبية طقوسه، انطلاقا من يوم الحناء و”النبيتة”، و”الظهور”، ثم “البوجة». ويعتمدأكمل القراءة »
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