بانوراما
“كريمات” الشمس… ضرورة ملحة
الدكتورة بورة قالت إنها تجدد مرة كل ساعتين ولا يجب التركيز على الوجه وإهمال باقي الجسم قالت الدكتورة حياة بورة، اختصاصية الأمراض الجلدية والتناسلية، إن كريمات الوقاية من الشمس ضرورية، خاصة في فصل الصيف، موضحة أنها يجب أن تجدد مرتين كل ساعتين، مبرزة أنها تحمي فقط منأكمل القراءة »
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