بانوراما
“الموكاسان”…الراحة والأناقة
تعتبر تصاميم أحذية “الموكاسان” رائجة بقوة في موسم الصيف الجاري، كما أنه يعد من الأنواع التي تلقى إقبالا طيلة السنة، إذ تجمع بين الراحة والأناقة. ويصنف حذاء “الموكاسان” باعتباره من التصاميم، التي تتماشى وكافة الإطلالات، العملية منها والرسمية، كما الأنيقة و”الشيك”. وينصح المختصون في الموضة أنه حينأكمل القراءة »
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