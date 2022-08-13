الرياضة
أندية الناظور مهددة بالاغتراب
يخضع الملعب البلدي بالناظور لإصلاحات جديدة، تهم عشبه وتثبيت الكراسي البلاستيكية في مدرجاته. وأغلق الملعب في وجه الأندية المحلية التي تجري تداريبها بملعب الشباب والرياضة، إذ تبحث أندية هلال وفتح وحسنية الناظور، عن ملاعب لاستقبال منافسيها في مبارياتها الرسمية، المقرر انطلاقها نهاية شتنبر المقبل. وتقدمت أندية الناظورأكمل القراءة »
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