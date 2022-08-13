الرياضة
شوشان يعود لبرشيد
عاد التونسي فريد شوشان، لتدريب يوسفية برشيد، خلال الموسم المقبل، تزامنا مع انتخاب الرئيس الجديد جمال فخر الدين، بهدف العودة السريعة إلى بطولة القسم الأول. ويعول يوسفية برشيد على شوشان من أجل ترميم الصفوف، وجلب لاعبين متمرسين في بطولة القسم الثاني، ووضع برنامج واضح المعالم، قبل انطلاقأكمل القراءة »
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