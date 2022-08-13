افتتاحية
ثورة الشك
القضاة ليسوا بخير، والصور الآتية من محاكم البيضاء على وجه التحديد، حبلى بالخوف ومفعمة بالرعب، وغارقة في التريث والشك والترقب و”الخلعة” المفرطة، وهو أسوأ ما قد يصل إليه جهاز مناطٌ به تقويم أعطاب المجتمع والأشخاص بسلطة القانون. فوقع الصدمة كان قويا، ومازالت تردداتها تُسمع على بعد أمتار،أكمل القراءة »
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