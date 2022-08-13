fbpx
الأولى

التحقيق في اختفاء ملايير التسويق الهرمي

منذ 42 ثانية
الأمن يتعقب أثر 17 مليارا بعد اتهام مسير الشركة بتهريبها تلاحق تهم النصب وتبييض الأموال مسير شركة للتسويق الهرمي بالبيضاء من جديد، إذ بعد استفادته من حكم البراءة من هاتين التهمتين في السابق، بناء على شكاية تقدم بها بنك المغرب، تقاطرت شكايات ضحايا تتهمه بتبديد 17 ملياراأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 42 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.