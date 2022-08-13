الأولى
التحقيق في اختفاء ملايير التسويق الهرمي
الأمن يتعقب أثر 17 مليارا بعد اتهام مسير الشركة بتهريبها تلاحق تهم النصب وتبييض الأموال مسير شركة للتسويق الهرمي بالبيضاء من جديد، إذ بعد استفادته من حكم البراءة من هاتين التهمتين في السابق، بناء على شكاية تقدم بها بنك المغرب، تقاطرت شكايات ضحايا تتهمه بتبديد 17 ملياراأكمل القراءة »
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