بانوراما
الصلصات… “اللي فرط يكرط”
“كول وقيس” مع أدهشور يرافق المايونيز والخردل وكاتشب وباربيكيو بيستو، بالإضافة إلى عشرات الأنواع من الصلصات، معظم الأطباق العصرية، سواء المحضرة باللحوم والأسماك، إضافة إلى السلطات، فما هي قيمتها الغذائية وما مدى تأثيرها على الصحة؟ عندما ننظر إلى ملصقات الصلصات، سنجد أن قائمة المكونات طويلة جدا،أكمل القراءة »
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