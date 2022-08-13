الأولى
عقدة المدرب الأجنبي…”كاينة عندك الصح”
عباقرة “كرة 60” يقودون حملات للتشكيك في كفاءة الركراكي ما إن أعلن أن وليد الركراكي مرشح لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، حتى لوح عباقرة كرة القدم الافتراضيون بنعالهم لصفع مسيرته والتشكيك في كفاءته، والنيل من إنجازاته، مدونين في صفحاتهم شعارهم الخالد “لا يعجبنا العجب ولا الصيام فيأكمل القراءة »
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