الأولى
تنفيذ حجوزات دون أحكام قضائية
أطاحت المصالح الأمنية بسلا، أخيرا، بمنتحلي صفات ينظمها القانون، بعدما عمدا إلى تنفيذ حجوزات دون أحكام قضائية، بانتحال وظيفتين وهميتين، واضطر صاحب وكالة لتأجير السيارات، إلى محاصرتهما لتحضر عناصر الشرطة القضائية التي اقتادتهما إلى مقر التحقيق، قبل أن يتبين لها أن أحدهما رجل أمن سابق بالمديرية العامةأكمل القراءة »
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