fbpx
بانوراما

العرس الفاسي… تقاليد راسخة

منذ 10 دقائق
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم 12 تعتبر أعراس فاس مرآة تعكس ذلك التعدد والتنوع الذي راكمته العاصمة الروحية للمملكة عبر تاريخها العريق في عادات أهلها وتقاليدهم ولباسهم وفن العيش الذي أضحى يشكل إرثا لا ماديا موسوما بالتفرد والثراء.لقد حافظت فاس على إرثها الثقافي والحضاري العريق وعملت على تطويرهأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.