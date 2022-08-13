بانوراما
العرس الفاسي… تقاليد راسخة
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم 12 تعتبر أعراس فاس مرآة تعكس ذلك التعدد والتنوع الذي راكمته العاصمة الروحية للمملكة عبر تاريخها العريق في عادات أهلها وتقاليدهم ولباسهم وفن العيش الذي أضحى يشكل إرثا لا ماديا موسوما بالتفرد والثراء.لقد حافظت فاس على إرثها الثقافي والحضاري العريق وعملت على تطويرهأكمل القراءة »
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