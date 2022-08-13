بانوراما
إيـمـوران… “من كـل فـن طـرب”
شاطئ طويل تحرسه “صخرة العشاق” ويمنح خدمات سياحية متنوعة ينفرد خليج أكادير بسلسلة مترابطة من الشواطئ الهادئة والجميلة والصالحة للاستجمام، تتمتع برمال ذهبية نقية، ويبقى شاطئ إيموران، أو منتجع “إيموزان” الشاطئ الأقرب من أكادير، يبعد عنها بمسافة 14 كيلومترا شمالا. ويجمع الشاطئ ما تفرق في غيره. يجمعأكمل القراءة »
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