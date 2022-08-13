الرياضة
بيرامان رئيسا جديدا لأدرار سوس
انتخب رشيد بيرامان، رئيسا جديدا لنادي أدرار الاتحاد الرياضي لسوس، في الجمع العام العادي المنعقد أخيرا، بقاعة الندوات ببلدية الدشيرة الجهادية، خلفا للرئيس السابق حسن أجعموم، الذي قدم استقالته. ولم يتوصل المكتب المديري خلال الفترة المخصصة لإيداع اللوائح، إلا بلائحة بيرمان، اللاعب السابق في صفوف حسنية أكادير،أكمل القراءة »
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