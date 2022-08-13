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الرياضة

المكاوي مدربا لحراس سيمبا التنزاني

منذ 5 دقائق
يلتحق رشيد المكاوي الحارس والمدرب السابق لنجم العونات، بداية من الموسم الرياضي المقبل، بسيمبا التنزاني، مدربا للحراس، بطلب من المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، والتونسي كريم السباعي. ويتوفر المكاوي المتحدر من منطقة سيدي بنور، على تجربة كبيرة، امتدت 20 سنة، إذ اشتغل بالخليج مع نادي الظفرة ونادي العينأكمل القراءة »

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