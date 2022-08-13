الرياضة
خنيفرة يعسكر بأكادير
دخل شباب أطلس خنيفرة معسكرا إعداديا بأكادير، أمس (الجمعة)، يمتد لعشرة أيام، وستتصل إدارة الفريق الخنيفري مع بعض الفرق من أجل خوض مباريات إعدادية. ومن المحتمل أن يتعاقد شباب أطلس خنيفرة خلال فترة معسكره، مع مجموعة من اللاعبين لسد الخصاص بعد رحيل 13 لاعبا. وسبق للفريق أنأكمل القراءة »
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