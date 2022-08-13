حوادث
المرابون… مافيا الاتجار في الأموال
شبكات تستغل مصائب الشركات وصعوبة المقاولة لربح فوائد خيالية وتتسبب في مآس اجتماعية ازداد نشاط مافيا تجار الأموال بالمغرب، أو شبكات القروض بفوائد خيالية، مع جائحة كورونا، وذلك على غرار نشاط المافيا الإيطالية التي أحكمت قبضتها على رجال الأعمال، وحولتهم إلى رهينة بيدها ما دفع إلى تدخلأكمل القراءة »
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