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الفسـاد… “واش الديفـو فينـا…؟”
الفساد تحول إلى ثقافة والقيم أصبحت “موضة قديمة” و”السيستيم” يلفظ من يسبح ضد تياره «واش الديفو فينا ولا فالسيستيم؟». إنه التساؤل الكبير والإشكالي الذي يكاد يتردد على لسان كل مغربي، دون أن يجد له جوابا شافيا. رائحة الفساد تزكم الأنوف، وأخبارها تتصدر العناوين الكبرى للصحف بشكل شبهأكمل القراءة »
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