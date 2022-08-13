الرياضة
رئيـس سلـة تـازة يشتكـي الجامعـة
رفع عامر اشعايبي، رئيس اتحاد تازة لكرة السلة، تظلما إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من قرار توقيفه ثلاث سنوات، من قبل الجامعة الملكية لكرة السلة، طالبا إنصافه، من الجور الذي لحق به وبفريقه جراء القرار المذكور. وأكد اشعايبي في التظلم، الذي توصلت “الصباح”أكمل القراءة »
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