الرياضة
أيت العريف مدربا لوزان
تعاقد شباب أولمبيك وزان، الممارس بالقسم الوطني الثاني هواة، شطر الشمال الغربي، مع عبد الحق أيت العريف، ليشرف على العارضة الفنية للفريق، بدلا من المدرب السابق عبد السلام التنيوني. ويمتد عقد أيت العريف مع شباب أولمبيك وزان لموسم واحد قابل للتجديد، ومن أهدافه تحقيق الصعود للقسم الأولأكمل القراءة »
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