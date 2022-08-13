ملف الصباح
يكلف المغرب 2600 مليار
49 في المائة من أرباب المقاولات أكدوا تفشي الرشوة في الإدارات العمومية عجزت كل السياسات الهادفة إلى محاربة الفساد في تحقيق أهدافها، وتحولت منظومة الفاسدين، مع السنين، إلى بنية يصعب تفكيكها. ويقصد بالفساد، في هذا الباب، كل التصرفات التي يمارسها أصحاب السلطة والنفوذ خارج القانون من أجلأكمل القراءة »
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