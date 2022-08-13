مجتمع
مستقبل مجهول لطلبة أوكرانيا
الوزارة أغلقت باب الحوار والأسر تحتج تمكن العديد من الطلبة من الفرار إلى المغرب، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، غير أنه بعد شهور من عودتهم لا يزال مستقبلهم الدراسي مجهولا، وملفهم يلفه الغموض، إذ لم توفر وزارة التعليم العالي أي حل عملي لهم، إلى حدود الساعة. ومعأكمل القراءة »
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