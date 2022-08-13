الرياضة
إقصاء مر لمنتخب الدميعي بتركيا
تعثر في مباراتين بالألعاب الإسلامية والمدرب أمام المساءلة خرج المنتخب الوطني أقل من 23 سنة بخفي حنين، عندما تعادل (2 – 2) في المباراة، التي جمعته بنظيره الأذربيجاني، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لألعاب التضامن الإسلامي، المقامة في قونيا التركية، أمس (الجمعة). وخاض المنتخب الوطني هذهأكمل القراءة »
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