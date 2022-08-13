الرياضة
وجدة يضم امغيط
أعلن مولودية وجدة لكرة القدم، أول أمس (الخميس)، تعاقده مع حمزة بويه امغيط، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووقع امغيط، البالغ من العمر 25 سنة، والذي يشغل مركز وسط ميدان، في كشوفات مولودية وجدة، بموجب عقد يمتد إلى موسمين، في صفقة انتقال حر، بعد فك ارتباطه معأكمل القراءة »
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