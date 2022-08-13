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الرياضة

عموتـة ودادي

منذ 14 دقيقة
دوري النمسا يؤخر التحاقه بالفريق وجبران يمدد عقده ينتظر الوداد الرياضي، نهاية دوري النمسا، الذي يشهد مشاركة المنتخب المحلي، لالتحاق الحسين عموتة بالتداريب، بتوقيعه عقدا مع الفريق الأحمر. وذكر مصدر أن جامعة كرة القدم، لم تمانع في تعاقد عموتة مع الوداد، لكنها طلبت انتظار نهاية دوري النمسا،أكمل القراءة »

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منذ 14 دقيقة


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