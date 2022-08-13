الرياضة
عموتـة ودادي
دوري النمسا يؤخر التحاقه بالفريق وجبران يمدد عقده ينتظر الوداد الرياضي، نهاية دوري النمسا، الذي يشهد مشاركة المنتخب المحلي، لالتحاق الحسين عموتة بالتداريب، بتوقيعه عقدا مع الفريق الأحمر. وذكر مصدر أن جامعة كرة القدم، لم تمانع في تعاقد عموتة مع الوداد، لكنها طلبت انتظار نهاية دوري النمسا،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا